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Туляк пытался пронести в суд холостые патроны
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Туляк пытался пронести в суд холостые патроны

В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Тульской области предотвратили пронос в здание Привокзального районного суда Тулы запрещенных предметов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рюкзаке у мужчины, пришедшего на заседание в качестве ответчика, были найдены пять холостых патронов. Перед этим судебный пристав предупредил визитера о предметах, запрещенных к проносу, и предложил добровольно сдать их.

Посетитель сказал, что ничего запрещенного у него при себе нет, но при досмотре патроны всё же нашлись. В отношении туляка был составлен административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

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сегодня, в 19:38 −2
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