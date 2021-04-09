Туляк пытался пронести в суд холостые патроны

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Тульской области предотвратили пронос в здание Привокзального районного суда Тулы запрещенных предметов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рюкзаке у мужчины, пришедшего на заседание в качестве ответчика, были найдены пять холостых патронов. Перед этим судебный пристав предупредил визитера о предметах, запрещенных к проносу, и предложил добровольно сдать их.

Посетитель сказал, что ничего запрещенного у него при себе нет, но при досмотре патроны всё же нашлись. В отношении туляка был составлен административный протокол по статье «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».