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В Тульской области отметят 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

В Тульской области отметят 60-летие полета Юрия Гагарина в космос

Принять участие в памятных мероприятиях могут все желающие – нужен только смартфон.

12 апреля 1961 года летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил легендарный полет на космическом корабле «Восток-1». В этом году мы отмечаем 60-летие этого исторического события. В Тульской области пройдет ряд памятных мероприятий.

В воскресенье, 11 апреля, с 10.00 до 11.00 состоится первый Всероссийский космический диктант. Чтобы принять в нем участие, нужно в течение этого часа зайти на сайт Всероссийского проекта «Открытые уроки» или в группу «ВКонтакте».

Также туляки смогут присоединиться к онлайн-акции «Я живу на улице Гагарина! #Поехали!» – нужно сделать оригинальную фотографию на ул. Гагарина в своем городе и опубликовать ее в социальных сетях с хештегом #Поехали! Самые оригинальные фото отправят на борт МКС.

С 10 по 12 апреля пройдет Всероссийская акция «Мечты о космосе». Чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать в соцсетях пост с хештегами: #Мечтыокосмосе #мечтыокосмосе71 #ДеньКосмонавтики #ДеньКосмонавтики71.

Участники могут рассказать, каким они видят космическое будущее и жизнь на дальних планетах, а также поделиться идеями о том, как применить свою профессию в освоении космоса. Подробности – здесь.

12 апреля в Тульской области запустят онлайн-челлендж «Поехали!». Он стартует с видеоролика, выпущенного специально ко Дню космонавтики. В кадре иностранные студенты тульских вузов в туристических локациях региона произносят знаменитое «Поехали!» и делают жест рукой или танцевальное па.

Чтобы присоединиться к челленджу, нужно снять видео, в котором вы говорите «Поехали!», выполняете какое-то действие, а в конце ролика – передаете челлендж своему товарищу и отмечаете его в своей публикации.

Подробнее об акциях можно узнать на сайте министерства молодежной политики Тульской области.

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