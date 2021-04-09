В Тульской области выберут самые крепкие и дружные семьи

Конкурс-фестиваль «Семья года» пройдет в нашем регионе в десятый раз.

Заявки на участие в областном конкурсе-фестивале будут приниматься до 4 июня. Победители муниципального этапа выйдут на региональный уровень, который пройдёт с 7 по 18 июня. Финал состоится со 2 по 4 июля на базе одного из оздоровительных учреждений Тульской области.

Конкурс «Семья года» – это состязание семей в находчивости, оригинальности и сообразительности, а также их участия в тематических круглых столах с представителями общественных организаций. Конкурс пройдёт в шести номинациях:

«Многодетная семья» – семьи, воспитывающие пятерых и более детей, в том числе и приемных.

«Молодая семья» – семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, возраст супругов – не более 35 лет.

«Сельская семья» – семьи, проживающие в сельской местности.

«Золотая семья России» – семьи, члены которых состоят в зарегистрированном браке не менее 30 лет.

«Семья – хранитель традиций» – в данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

«Семья, воспитывающая ребенка-инвалида» – семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и анкету семьи, а также представить полный пакет документов в администрацию по месту жительства.