В Тульской области выберут самые крепкие и дружные семьи
Конкурс-фестиваль «Семья года» пройдет в нашем регионе в десятый раз.
Заявки на участие в областном конкурсе-фестивале будут приниматься до 4 июня. Победители муниципального этапа выйдут на региональный уровень, который пройдёт с 7 по 18 июня. Финал состоится со 2 по 4 июля на базе одного из оздоровительных учреждений Тульской области.
Конкурс «Семья года» – это состязание семей в находчивости, оригинальности и сообразительности, а также их участия в тематических круглых столах с представителями общественных организаций. Конкурс пройдёт в шести номинациях:
- «Многодетная семья» – семьи, воспитывающие пятерых и более детей, в том числе и приемных.
- «Молодая семья» – семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие одного и более детей, возраст супругов – не более 35 лет.
- «Сельская семья» – семьи, проживающие в сельской местности.
- «Золотая семья России» – семьи, члены которых состоят в зарегистрированном браке не менее 30 лет.
- «Семья – хранитель традиций» – в данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.
- «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида» – семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и анкету семьи, а также представить полный пакет документов в администрацию по месту жительства.
Перечень и образцы документов – здесь. Подробности можно узнать по телефону 8 (4872) 24-51-04 (доб. 35-49).