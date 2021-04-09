Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и Алексей Дюмин встретились с молодыми учеными области

На предприятии «Щегловский вал» губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Сергей Чемезов и первый заместитель председателя Cоюза машиностроителей России Владимир Гутенев встретились с молодежным активом Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, куда вошли представители АО «КБП», «ТПЗ», НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, «Тулаточмаш». Все ребята — члены Союзмаша, в 2020 году принимали участие в форуме «Инженеры будущего».

Капитан команды «Инженеры будущего», директор Центра реализации проектов и научно-технических разработок ТулГУ Юрий Чадаев рассказал о победе в международном форуме прошлого года.

Заместитель директора Центра Антон Абрамов рассказал о планах проведения в Тульской области Международного фестиваля «Наука ТулаТЕХ». Ребята подали заявку на грант Росмолодежи, планируется участие более 10 тысяч молодежи региона. Проект уже поддержали оборонные предприятия региона, творческий индустриальный кластер «Октава», Высшая техническая школа, «Точка кипения» и детские профориентационные организации.

Сергей Чемезов отметил, что для Союза машиностроителей России вопрос подготовки кадров и популяризации инженерных знаний имеет колоссальное значение. Это одно из главных направлений деятельности, по которому проводится множество мероприятий. Это и «Неделя без турникетов», и форум «Инженеры будущего», который в 2021 году пройдёт в Тульской области, а также выставки, форумы и профессиональные конкурсы.

«Мы стремимся поддерживать инициативы в регионах. Такие мероприятия формируют интерес молодёжи к технике, ориентируют ребят на дальнейшую работу на производстве», — сказал генеральный директор Государственной корпорации «Ростех».

Начальник сектора конструкторского отдела АО «КБП» Ивея Власова спросила Алексея Дюмина о мероприятиях, которые пройдут в 2021 году в рамках Года науки и технологий.

По словам главы региона, в последний год в Тульской области ведется модернизация научно-образовательного и инновационного секторов. Были созданы центры «ТулаТех» и «Композитная долина». Определены перспективные точки роста научных направлений с их последующим федеральным финансированием.

«Мы системно поддерживаем научную деятельность. Я поручил увеличить финансирование грантов в сфере науки и техники. В 2019 году на них выделялось 3 млн рублей, а в этом — уже 15 млн. Уделяем большое внимание развитию инфраструктуры. В течение ближайших двух лет планируем запустить несколько современных лабораторий с передовым оборудованием для оборонной и биохимической сфер», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Кроме того, в Год науки и технологий в регионе пройдёт целый ряд крупных научно-популярных форумов, конференций, стратегических сессий.

На встрече также шла речь о поддержке спорта госкорпорацией «Ростех. Сергей Чемезов отметил, что ежегодно проводится большое количество мероприятий, как способствующих повышению уровня физической культуры внутри «Ростеха», так и содействующих развитию спорта в России в целом. Это и корпоративные турниры, и поддержка профессиональных команд, и помощь в организации спортивных соревнований. Такие как, Корпоративные игры «Ростеха», «Ударная десятка «Ростеха», Деминский лыжный марафон. Госкорпорацией и дочерними компаниями также поддерживаются тульский ФК «Арсенал», федерации хоккея и велосипедного спорта России. Алексей Дюмин поблагодарил Сергея Чемезова за поддержку футбольного клуба.

Инженер-исследователь 2-й категории АО «КБП» Татьяна Морозова задала Алексею Дюмину вопрос: планирует ли он принимать участие в Международном форуме «Инженеры будущего».

«Да, обязательно. Это большое событие не только для Тульской области, но и для всей России. К тому же в этом году форум будет юбилейный. Надеюсь, что Вы с коллегами также примете в нём участие», — ответил губернатор.

Почетные гости также осмотрели цех механообрабатывающего корпуса АО «Щегловский вал», учебные аудитории и ангары нового Центра подготовки специалистов АО «КБП».