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10 апреля в Советском округе Тулы ограничат остановку транспорта, а трамвай изменит маршрут
Фото из архива Myslo.

10 апреля в Советском округе Тулы ограничат остановку транспорта, а трамвай изменит маршрут

Ограничения вводят из-за работ по опиловке деревьев.

10 апреля с 9.30 до 12.30 по ул. Оружейной на участке от ул. Мира до ул. Тульского Рабочего Полка будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамвайного транспорта. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по опиловке деревьев.

На период производства работ движение трамваев маршрута № 14 будет осуществляться по измененной схеме:

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

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