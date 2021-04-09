10 апреля в Советском округе Тулы ограничат остановку транспорта, а трамвай изменит маршрут

Фото из архива Myslo.

10 апреля с 9.30 до 12.30 по ул. Оружейной на участке от ул. Мира до ул. Тульского Рабочего Полка будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, ограничено движение трамвайного транспорта. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ по опиловке деревьев.

На период производства работ движение трамваев маршрута № 14 будет осуществляться по измененной схеме:

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.