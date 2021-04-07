В Туле перенесли конечную остановку автобусов №5 и 56

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Это было сделано для удобства жителей Левобережного.

В Левобережном перенесли конечную остановку транспорта. Площадка находится буквально через дорогу от старого места. Маршрутки и автобусы теперь отстаиваются на просторной территории на въезде в микрорайон. Нововведение действует с 1 апреля.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал, что эти изменения помогут улучшить ситуацию с общественным транспортом в микрорайоне:

Дмитрий Ярцев – На новую отстойно-разворотную площадку перенесли маршруты №5, 51 и 56. Последний начал свою работу 24 марта. По итогам анализа, который провела администрация города, принято решение о добавлении одной единицы транспорта на пятый маршрут, который ходит в Пролетарский район.

По его словам, ранее планировалось, что маршрут №56 будет обслуживать только малый класс. Но в итоге решили выпустить на рейс транспорт среднего и малого класса.

Дмитрий Ярцев также рассказал, что в рамках развития микрорайона Левобережный администрация обустроила три пешеходных перехода, установила остановочный павильон.

Сейчас на маршруте автобусов №5 и 56 работают по пять единиц транспорта, на маршруте микроавтобуса №51 — 23 единицы.