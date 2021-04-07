Под Тулой в районе Петелино сгорел грузовик: водитель успел припарковаться и выскочить наружу

Сегодня в 16.13 поступило сообщение, что на 11-м км автодороги Тула –Новомосковск горит автомобиль MAN.

Как рассказал Myslo водитель, во время движения он заметил, что в кабину начал проникать дым. Мужчина успел уйти на обочину и припарковаться. Он схватил документы и выскочил наружу.

По словам водителя, огонь пошел «откуда-то из двигателя». На месте работали три пожарных расчета. Пострадавших нет, кабина грузовика выгорела полностью.