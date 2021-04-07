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Под Тулой в районе Петелино сгорел грузовик: водитель успел припарковаться и выскочить наружу

Под Тулой в районе Петелино сгорел грузовик: водитель успел припарковаться и выскочить наружу

ЧП случилось днем 7 апреля на 11-м километре трассы Тула – Новомосковск.

Сегодня в 16.13 поступило сообщение, что на 11-м км автодороги Тула –Новомосковск горит автомобиль MAN.
 
Как рассказал Myslo водитель, во время движения он заметил, что в кабину начал проникать дым. Мужчина успел уйти на обочину и припарковаться. Он схватил документы и выскочил наружу.
 
По словам водителя, огонь пошел «откуда-то из двигателя». На месте работали три пожарных расчета. Пострадавших нет, кабина грузовика выгорела полностью.
Галерея
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 1
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 2
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 3
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 4
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 5
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 6
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 7
В Петелино сгорел грузовик, Фото: 8
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:07 0
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