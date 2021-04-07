В Туле часть улицы Буденного может стать односторонней

Сегодня, 7 апреля, в Туле состоялось совещание по мониторингу и анализу текущей дорожной ситуации на улично-дорожной сети города.

В ходе совещания участники предложили сделать часть улицы Буденного односторонней: на участке от улиц Некрасова и Колетвинова к улице Кауля. С этим предложением выступило УГИБДД России по Тульской области.

Данная мера связана с повышенной аварийностью на улице Буденного. Возражений против этого предложения не поступило.