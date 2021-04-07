В центре Тулы 8 апреля ограничат движение транспорта

В четверг, 8 апреля, в 19.30, на Центральном стадионе Тулы пройдёт матч четвертьфинала Кубка России «Бетсити». «Арсенал» встретится со столичным ЦСКА.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введут ограничения для транспорта на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

С 0.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка, а с 8.00 до 22.00 – ограничено движение всех видов транспортных средств.