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Детские пособия тулякам начисляют по-новому: что изменилось

Детские пособия тулякам начисляют по-новому: что изменилось

Основные нововведения и ответы на самые распространенные вопросы – в карточках.

С 2 апреля в России изменился размер выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума.

С 1 июня все «детские» будут перечисляться исключительно на карту «МИР». Изменился и порядок выплаты пособий. Все подробности – в карточках.

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Ответы на дополнительные вопросы можно получить по телефону горячей линии 42-21-08.

 

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