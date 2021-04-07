Детские пособия тулякам начисляют по-новому: что изменилось

Основные нововведения и ответы на самые распространенные вопросы – в карточках.

С 2 апреля в России изменился размер выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Он будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума.

С 1 июня все «детские» будут перечисляться исключительно на карту «МИР». Изменился и порядок выплаты пособий. Все подробности – в карточках.