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В марте в Туле родились Есения, Мия и Климентий
Фото: news.nashbryansk.ru

В марте в Туле родились Есения, Мия и Климентий

В первый месяц весны в регионе появились на свет 907 малышей.

В марте в Тульской области зарегистрировано рождение 425 девочек и 482 мальчиков. Об этом сообщает региональный комитет по делам ЗАГС.

Самые популярные имена новорожденных – Анна, Валерия, Варвара, Виктория, Дарья, Алексей, Александр, Дмитрий, Илья, Кирилл, Максим и Матвей.

Самые редкие имена – Есения, Серафима, Регина, Оливия, Мия, Мирабелла, Адам, Елисей, Климентий и Назар.

За месяц заключено 511 браков – самым юным молодожёнам по 17 лет, самому возрастному жениху – 97 лет, самой пожилой невесте – 81 год. Зарегистрировано 544 развода.

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