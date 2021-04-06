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Земельный участок в Баташевском саду продают за 11 миллионов рублей

Земельный участок в Баташевском саду продают за 11 миллионов рублей

Его кадастровая стоимость – 5,4 миллиона рублей.

В Туле на сайте «Авито» появилось объявление о продаже земельного участка в 36 соток в Баташевском саду.

Согласно кадастровой карте, этот участок предназначен для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. Его кадастровая стоимость составляет 5,4 миллиона рублей.

Продает участок агентство «Красные Ворота». Директором ООО является Владимир Тимохин. 

 

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