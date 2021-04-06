В Туле фонтаны запустят к 1 мая

Фото из архива Myslo.

Пока же их готовят к сезону.

В Туле расконсервируют фонтаны. Специалисты Сервисного центра города демонтируют деревянные защитные короба чаш фонтанных комплексов.

Сейчас специалисты разбирают укрытие на Крестовоздвиженской площади. Затем приступят к очистке чаш, монтажу форсунок и подводных светильников, пусконаладочным работам насосного оборудования и настройке частотных преобразователей.



Всего к сезону в Туле готовят шесть фонтанов:

у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,

в сквере им. Л. Н. Толстого,

в сквере у Тульского академического театра драмы,

на Крестовоздвиженской площади,

в Октябрьском сквере,

у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Запустить фонтанные комплексы планируют к 1 мая.