Фото из архива Myslo.
В Туле фонтаны запустят к 1 мая
Пока же их готовят к сезону.
В Туле расконсервируют фонтаны. Специалисты Сервисного центра города демонтируют деревянные защитные короба чаш фонтанных комплексов.
Сейчас специалисты разбирают укрытие на Крестовоздвиженской площади. Затем приступят к очистке чаш, монтажу форсунок и подводных светильников, пусконаладочным работам насосного оборудования и настройке частотных преобразователей.
Всего к сезону в Туле готовят шесть фонтанов:
- у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,
- в сквере им. Л. Н. Толстого,
- в сквере у Тульского академического театра драмы,
- на Крестовоздвиженской площади,
- в Октябрьском сквере,
- у мемориала «Защитникам неба Отечества».
Запустить фонтанные комплексы планируют к 1 мая.
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