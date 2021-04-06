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В Туле фонтаны запустят к 1 мая
Фото из архива Myslo.

В Туле фонтаны запустят к 1 мая

Пока же их готовят к сезону.

В Туле расконсервируют фонтаны. Специалисты Сервисного центра города демонтируют деревянные защитные короба чаш фонтанных комплексов. 

Сейчас специалисты разбирают укрытие на Крестовоздвиженской площади. Затем приступят к очистке чаш, монтажу форсунок и подводных светильников, пусконаладочным работам насосного оборудования и настройке частотных преобразователей.

Всего к сезону в Туле готовят шесть фонтанов:

  • у монумента «Тулякам — Героям Советского Союза»,
  • в сквере им. Л. Н. Толстого,
  • в сквере у Тульского академического театра драмы,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • в Октябрьском сквере,
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Запустить фонтанные комплексы планируют к 1 мая.

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В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 1
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 2
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 3
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 4
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 5
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 6
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 7
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 8
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 9
В Туле фонтаны готовят к открытию, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:10 +2
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