В Щекинском районе осудили наркодилера

В Щекинском районе 42-летний мужчина признан виновным в незаконном культивировании и сбыте растений, содержащих наркотические вещества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что весной прошлого года обвиняемый высадил на даче более тысячи кустов конопли, расфасовал ее по пакетам и часть пакетов успел продать. Отметим, что летом мужчина узнал, что к нему с проверкой собираются приехать стражи порядка, и пустился в бега. Полицейские обнаружили у него дома более 10 кг конопли и огнестрельное оружие. Задержали беглеца через сутки.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.