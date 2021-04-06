новости
новости
Регистрация
В Щекинском районе осудили наркодилера

В Щекинском районе осудили наркодилера

42-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет.

В Щекинском районе 42-летний мужчина признан виновным в незаконном культивировании и сбыте растений, содержащих наркотические вещества, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что весной прошлого года обвиняемый высадил на даче более тысячи кустов конопли, расфасовал ее по пакетам и часть пакетов успел продать. Отметим, что летом мужчина узнал, что к нему с проверкой собираются приехать стражи порядка, и пустился в бега. Полицейские обнаружили у него дома более 10 кг конопли и огнестрельное оружие. Задержали беглеца через сутки.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаприговор суданаркоторговлясудебный процессЩекинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Земельный участок в Баташевском саду продают за 11 миллионов рублей
Земельный участок в Баташевском саду продают за 11 миллионов рублей
Уровень воды в Упе снизился на 50 сантиметров
Уровень воды в Упе снизился на 50 сантиметров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.