Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 11 летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 89 случаев коронавируса, 91 человек выздоровел, 11 скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 36 778 жителей региона, 34 223 вылечились, 1609 умерли.
Ситуация в регионах России за сутки такова:
вчера, в 15:10, 8 1185 -1
вчера, в 14:27, 3 1386 0
вчера, в 11:10, 21 1605 0
4 апреля, в 11:05, 26 2667 -1
Другие статьи по темам
Место