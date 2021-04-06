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Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 11 летальных исходов

Статистика за сутки: в Тульской области 89 случаев заболевания и 11 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 89 случаев коронавируса, 91 человек выздоровел, 11 скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 36 778 жителей региона, 34 223 вылечились, 1609 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки такова:

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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