Уровень воды в Упе упал за сутки на 20 сантиметров

Фото из архива Myslo.

В Туле продолжают следить за прохождением паводковых вод. Мониторинг осуществляет оперативная группа Центра гражданской защиты и спасательных работ. Специалисты снимают показания с мерных линеек.

Так, уровень воды в реке Упе в районе набережной Дрейера за последние сутки упал на 20 см. Уровень воды в Воронке по сравнению с прошлыми сутками не изменился.

По-прежнему перекрыто движение по мосту в районе села Федоровка. К низководной переправе подошла вода. Были выставлены необходимые предупреждающие знаки и определены маршруты объезда.

Ранее Myslo сообщал о подъеме воды в Упе на 120 см (по состоянию на 4 апреля). Смотрите фоторепортаж с подтопленной Пролетарской набережной.