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Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 11 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 91 случай коронавируса, 92 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 689 жителей региона, 34 132 вылечились, 1598 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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