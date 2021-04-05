Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 91 случай коронавируса, 92 человека выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 689 жителей региона, 34 132 вылечились, 1598 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая: