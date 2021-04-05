Статистика за сутки: в Тульской области 91 случай заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 91 случай коронавируса, 92 человека выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 689 жителей региона, 34 132 вылечились, 1598 умерли.
Ситуация в регионах России за сутки следующая:
сегодня, в 15:10, 3 365 0
сегодня, в 14:27, 4 567 0
вчера, в 11:05, 26 2516 -1
2 апреля, в 11:19, 24 1679 2
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