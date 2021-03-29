Зачем городской транспорт оснастили информационными экранами?

Современный транспорт – это удобство и комфорт, не только чистота и безопасность, но и интересное времяпрепровождение. Проект по установке экранов в транспорте позволил сделать поездки более приятными. Теперь в автобусах есть табло с полезной для всех туляков информацией.

Такие экраны – мировой тренд, они есть в транспорте многих европейских стран, в московском метро. В век цифровых технологий это обновление было ожидаемым. На мониторах не только реклама, но и множество нужной информации: новости, погода, температура за окном, название следующей остановки, забавные видео и многое другое. Контент на 70% информационный и развлекательный, реклама занимает всего 30%. А иногда среди пассажиров даже разыгрывают приятные призы, например пиццу.

Кто размещает информацию на экранах?

При запуске проекта администрация города Тулы путем аукциона выбрала компанию, которая занимается обслуживанием экранов и размещением на них рекламы. В Туле эту работу выполняет рекламное агентство «Реклама71».

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев – Информационные табло в общественном транспорте были внедрены в прошлом году. Это полезный социальный проект, который уже вызывает положительные отклики. На экранах появляется важная информация о проводимых в городе мероприятиях, сообщения о происшествиях. Что важно, там же размещается информация от МВД о лицах, находящихся в розыске. Последнее может не только обезопасить пассажиров, но и помочь в поимке преступников. Все данные на мониторах обновляются автоматически, поэтому они всегда актуальны.

Почему в проект попал муниципальный транспорт?

В первую очередь муниципальный транспорт – это большие комфортные автобусы, воспринимать информацию в таких условиях удобнее, чем в небольших маршрутках.

Муниципальный транспорт ходит строго по расписанию, расположение конкретного автобуса позволяет отслеживать специальная программа, а значит, можно понять, сколько людей увидели информацию, в том числе рекламную. Это полезно для рекламодателей. К тому же благодаря большой вместимости сообщения увидит сразу большое количество пассажиров.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин:

Алексей Марушкин – Время не стоит на месте. Проект по размещению информационных экранов прорабатывался уже давно, и мы рады, что он реализовался. Информация на экранах полезна для пассажиров. Больше не нужно спрашивать название следующей остановки или доставать телефон, чтобы посмотреть новости. На мониторах есть информация о температуре за окном, перемещении транспорта. Это удобно и современно. Мы получаем отзывы от жителей, и все они положительные. Туляки звонят нам с предложениями, говорят, какую информацию хотят видеть. Мы учитываем все пожелания, чтобы сделать сервис максимально комфортным.

По словам чиновников, проект будет развиваться. Сейчас в администрации Тулы рассматривают возможность увеличения количества экранов в транспорте, чтобы информацию могли получить как можно больше туляков.