Военные строители подготовили площадку для онкоцентра в Туле: видео

Фото и видео Минобороны РФ.

В Туле на строительной площадке нового онкологического центра на 340 мест завершены масштабные подготовительные работы. Военные строители в круглосуточном режиме ведут заливку бетонного основания под четыре корпуса разной этажности. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Напомним, проект онкологического комплекса был создан по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Президента России. Согласно распоряжению Правительства РФ , возведение онкоцентра поручено Военно-строительной компании Минобороны России.

Фундамент единого здания будет готов к 20 апреля, после чего военные строители приступят к основному этапу строительства — возведению монолитного каркаса и стен современного областного онкологического центра.

При устройстве фундамента будет использовано более 6,5 тыс. кубических метров бетонной смеси. На площадке задействовано более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники.

В составе нового центра будет более 10 профильных медицинских отделений с палатами, операционно-хирургический блок, собственная лаборатория и консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет обслуживать около 400 пациентов в день. Площадь онкологического центра составит около 58 тыс. метров квадратных.

Архитектурный проект состоит из четырех корпусов, соединенных между собой транспортными коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами, предусмотренными градостроительным планом. В стационаре разместят основные отделения паллиативной помощи и реабилитации, онкогематологии и онкогинекологии, абдоминальной онкохирургии и противоопухолевой лекарственной терапии.

В хирургическом корпусе — радионуклидная диагностика, блок трансфузиологии с криохранилищем и палатами для трансплантации костного мозга, реанимация и интенсивная терапия и операционные.

В составе поликлиники будут кабинеты функциональной диагностики, МРТ, рентгена, поликлинику на 400 посещений в смену, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, дневной стационар химиотерапии.

На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающих качественное изображение выполняемых работ в любое время суток при любых погодных условиях. Ведется входной контроль поставляемых на площадки стройматериалов.

Созданная система контроля позволяет осуществлять немедленное реагирование на любые нештатные ситуации в ходе строительства и гарантировать выполнение работ в установленный срок и с необходимым качеством.