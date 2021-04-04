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Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Спойлер: ждать осталось не так долго.

Следующие выходные станут началом весны в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА «Новости».

- Благодаря выходу антициклона, 10 и 11 апреля (суббота-воскресенье) уже обойдется без осадков, облака заметно поредеют, а дневной прогрев воздуха, вкупе с теплым южным ветром, усилится до плюс 9−14, да и ночами уже будет не прохладнее от минус 1 до плюс 4, — рассказал Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется выше плюс 5, а значит, следующие выходные станут началом фенологической весны.

В Тульской области также ожидается скорый приход весны. На предстоящей неделе воздух будет прогреваться до 12 градусов тепла.

Синоптик советует менять автошины на летний вариант эксплуатации.

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Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 20:20 +8
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