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Где в Туле 5 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 5 апреля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

5 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Токарева, 79, 81, 85, 87, 89;
  • ул. Железнодорожная, 40-а, 45;
  • п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 1, 2, 3, 12; ул. Дронова, 1, 2/4;
  • ул. Металлургов, 72, 74, 76, 76-а;
  • ул. Белкина, 3−21 (нечётн.);
  • ул. Болдина, 11;
  • пер. Стандартный, 2−13;
  • Мясново: ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26;
  • Демидовская пл., 4−16 (чётн.), 13−15 (нечётн.);
  • п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1−9 (нечётн.), 2−6 (чётн.); ул. Калинина, 2−13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; ул. Мичурина, 4−22 (чётн.), 1−19 (нечётн.); ул. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Полевая, 1−9.
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