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В Туле началось строительство современного онкологического центра

В Туле началось строительство современного онкологического центра

Расположится он на Калужском шоссе. Строительные работы будет вести «Военно-строительная компания».

Старт работ стал возможным благодаря поддержке президентом Владимиром Путиным и правительством России соответствующей инициативы Алексея Дюмина. Возведением медицинского учреждения будет заниматься единый поставщик – «Военно-строительная компания».

2 февраля в Туле состоялась символическая закладка камня в честь начала строительства онкологического центра. В церемонии приняли участие  губернатор Алексей Дюмин, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и главный онколог РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн.

Тимур Иванов

– Нашими специалистами накоплен значительный опыт возведения крупных объектов в самые короткие сроки. Только в прошлом году по поручению президента РФ силами Минобороны России было построено 30 лечебных учреждений от Калининграда до Камчатки, некоторые из которых возведены в интересах субъектов РФ. Уверен, что данный социально значимый проект будет реализован в установленный срок с должным качеством, и долгие годы послужит на благо жителей региона, – отметил Тимур Иванов.

Ежегодно в Тульской области регистрируется около 7000 новых случаев онкозаболеваний. За последние несколько лет заболеваемость выросла на 42%. Областной онкодиспансер, построенный в 70-х годах прошлого века, уже не отвечает современным стандартам оказания медицинской помощи: здание сильно изношено, отмечается нехватка коечного фонда (на данный момент 270 коек), да и условия пребывания в стационаре не самые комфортные. 

Онкологическая служба в регионе представлена разрозненными учреждениями: стационаром, двумя филиалами на базе двух районных больниц, химиотерапевтическим отделением на базе тульской горбольницы и поликлиникой на 215 посещений в смену.

Новый центр будет построен в рамках национального проекта «Здравоохранение», на это будет направлено из федерального бюджета 8 млрд рублей. Работы завершатся в 2023 году. 

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В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 1
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 2
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 3
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 4
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 5
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 6
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 7
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 8
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 9
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 10
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 11
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 12
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 13
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 14
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 15
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По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, новый онкоцентр объединит все имеющиеся мощности и сконцентрирует их в одном месте. 

Строительство ведется на земельном участке в 10 га, общая площадь объекта — более 57 тысяч квадратных метров. Новый онкологический центр удобно расположен для посещения его как жителями муниципалитетов региона, так и областного центра. 

Онкоцентр будет состоять из 4 зданий:

  • консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет принять до 400 пациентов в сутки;
  • здание стационара с отделениями паллиативной помощи, онкогематологии и онкогинекологии, хирургии и урологии, молочной железы и противоопухолевой лекарственной терапии – на 340 коек;
  • здание операционного блока с отделением реанимации и интенсивной терапии;
  • лаборатория.

– Увеличение коечного фонда стационара позволит одновременно оказывать помощь большему количеству пациентов. Также важно, что в новом корпусе не будет общих палат, где размещаются сразу несколько пациентов. Палаты в нем рассчитаны максимум на два пациента. Это соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи и удобно для самих пациентов и их родственников. Если, например, пациенту в тяжелом состоянии, будет требоваться сиделка, то правильнее, если он будет находиться в отдельной палате. Да и с этической точки зрения это уместнее, – прокомментировал заведующий радиотерапевтическим отделением №2 областного онкодиспансера Михаил Бобков.

Галерея
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 1
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 2
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 3
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 4
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 5
В Туле началось строительство современного онкологического центра, Фото: 6
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Современное оснащение нового центра позволит вывести диагностику и лечение онкологических заболеваний на более высокий уровень и кардинально изменить ситуацию по борьбе со злокачественными новообразованиями в регионе.

Также новый центр поможет повысить доступность и качество медицинской помощи, что будет способствовать увеличению продолжительности жизни людей. 

Андрей Каприн отметил особую поддержку губернатора, которая направлена на развитие онкологического направления, и выразил уверенность в высочайшем уровне проведения работ. 

– В новом центре в полном объеме будет оказываться высокотехнологичная медицинская помощь. Здесь можно будет получить весь комплекс услуг, включая те, которые ранее были недоступны тулякам. Онкология и сердечно-сосудистые заболевания сегодня являются главными причинами смертности в нашей области. Строительство онкоцентра значительно поможет нам в борьбе за жизни людей. И в итоге будет способствовать решению главной задачи – улучшению демографической ситуации в регионе, – подчеркнул Алексей Дюмин.

В рамках своего первого визита в Тульскую область Андрей Каприн обсудил с тульскими коллегами организацию работы онкологической службы, современные методы лечения и диагностики онкозаболеваний, возможности для обучения тульских врачей на базе онкологического института имени П. А. Герцена. 

Главный онколог России высоко оценил уровень профессионализма тульских коллег и оснащение медучреждений. На базе областного онкодиспансера он провел межрегиональный телемост, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака с онкологами из регионов страны.

– Установленный в радиотерапевтическом отделении онкодиспансера линейный ускоритель и другое оборудование для лучевого лечения позволяют выполнять 3D-моделирование зоны облучения, подводить необходимую дозу радиации к опухоли и не подвергать чрезмерному лучевому воздействию здоровые ткани и органы пациента, –  сказал заведующий отделением, главный радиолог области Михаил Бобков.

Губернатор отметил, что необходим комплексный подход к строительству и организации работы онкологического центра. Глава региона поручил Алексею Эрку уже сейчас начать формировать кадровый состав центра, а министру строительства региона Константину Лопухову – проработать вопрос обеспечения медработников комфортным жильем в новом микрорайоне рядом с местом работы.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:08 +4
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Люди
Алексей ДюминАлексей Эрк
Место
ТулаТульская область

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