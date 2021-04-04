Самые «убитые» дороги Тулы: стресс и испытание нервов
Публикуем очередную подборку дорожных ям от наших пользователей.
- Состояние дорог оставляет делать лучшего. На Рязанке на перекрёстке, где дискаунтер «Да», ямище с люком просто ужас! Об него я пробила колесо на Mercedes. Замена обошлась в 35 тыс. рублей.
Далее по вопросу жилищного благоустройства, а именно насчет придомового покрытия на ул. Ложевой, 134-а. Придомовое покрытие отсутствует, ямой назвать это сложно, это котлован! Яма давно не соответствует ГОСТу, однако никто не хочет решать данную проблему. Все перекладывают ответственность с себя на плечи других организаций. Ни ЖЭУ, ни управляющая кампания ответа внятного дать не могут. Вода из лужи заливается в подъезд! Это адекватно для центральной улицы города? — пишет тулячка.
Еще одно обращение:
- В поселке Михалково разбита дорога. На фото — проезд от дома № 16 по ул. Колхозной до ул. Сафонова, 40, — написала нам Ольга.
- Такая ситуация на ул. Макаренко. Проехать к домам 6-б, 6-а — испытания нервов. Подъездные дороги в ямах очень большой глубины, а коммунальщики не могут их элементарно засыпать щебнем. Самые умные жители домов Макаренко, 6 и 4 огородили себя шлагбаумами, а там был хоть какой-то нормальный проезд. Они, конечно, молодцы. Но хотелось, чтобы у всех был нормальный подъезд к домам, — сообщает наша читательница.
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.