Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на Черное море: какую недвижимость продают туляки за рубежом

красивый вид из окна

- Квартира с одной спальней в красивом микрорайоне Меден Рудник в городе Бургас (Болгария). 19 этаж 30-ти этажного дома с красивым видом из окон на Чёрное море. Нотариальный акт на право собственности получен. Прямая продажа. Торг уместен, — указывает автор объявления.

Квартира в Болгарии продается за 3 250 000 рублей.

поселок миллионеров

Вишенка на торте — коттедж премиум-класса из дорогого белого кирпича в поселке миллионеров Taipalsaari в Финляндии.

- Это финская Южная Карелия, мягкий климат и нет комаров. Отличная экология и тишина! Участок ровный, площадью почти гектар, находится на самом берегу озера Сайма. Коттедж 237 м² в одном уровне, что очень удобно. Площадь всех построек (коттедж, гараж на две машины и баня) 300 м².

8 просторных комнат, в отличие от типично финских домов с маленькими комнатками. Собственная береговая линия более 400 метров, 2 пирса. Участок выдаётся в озеро, образуя небольшой полуостров. Ближайшая граница с РФ всего в 35 км.