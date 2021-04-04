Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на Черное море: какую недвижимость продают туляки за рубежом
Сделали подборку с Авито.
Тулячка продает квартиру в Грузии за 3 130 000 рублей. Недвижимость находится в Батуми в гостиничном комплексе ORBI REZIDENCE.
- Квартира 34,02 кв. м на 5 этаже с видом на море и с отличным ремонтом. Все необходимое (техника, посуда, ТВ, интернет, текстиль) имеется. В квартире никто не жил. ЖК обслуживается управляющей компанией-оператором гостиничной и жилой недвижимости, — указала собственница в объявлении.
- Квартира с одной спальней в красивом микрорайоне Меден Рудник в городе Бургас (Болгария). 19 этаж 30-ти этажного дома с красивым видом из окон на Чёрное море. Нотариальный акт на право собственности получен. Прямая продажа. Торг уместен, — указывает автор объявления.
Квартира в Болгарии продается за 3 250 000 рублей.
Вишенка на торте — коттедж премиум-класса из дорогого белого кирпича в поселке миллионеров Taipalsaari в Финляндии.
- Это финская Южная Карелия, мягкий климат и нет комаров. Отличная экология и тишина! Участок ровный, площадью почти гектар, находится на самом берегу озера Сайма. Коттедж 237 м² в одном уровне, что очень удобно. Площадь всех построек (коттедж, гараж на две машины и баня) 300 м².
8 просторных комнат, в отличие от типично финских домов с маленькими комнатками. Собственная береговая линия более 400 метров, 2 пирса. Участок выдаётся в озеро, образуя небольшой полуостров. Ближайшая граница с РФ всего в 35 км.
Стоимость дома — 44 900 000 рублей.