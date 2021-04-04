новости
новости
Регистрация
Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на Черное море: какую недвижимость продают туляки за рубежом
Фото с сайта Авито.

Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на Черное море: какую недвижимость продают туляки за рубежом

Сделали подборку с Авито.

на берегу черного моря

Тулячка продает квартиру в Грузии за 3 130 000 рублей. Недвижимость находится в Батуми в гостиничном комплексе ORBI REZIDENCE.

- Квартира 34,02 кв. м на 5 этаже с видом на море и с отличным ремонтом. Все необходимое (техника, посуда, ТВ, интернет, текстиль) имеется. В квартире никто не жил. ЖК обслуживается управляющей компанией-оператором гостиничной и жилой недвижимости, — указала собственница в объявлении.

Галерея
Недвижимость за рубежом, Фото: 1
Недвижимость за рубежом, Фото: 2
Недвижимость за рубежом, Фото: 3
Недвижимость за рубежом, Фото: 4
Недвижимость за рубежом, Фото: 5
Недвижимость за рубежом, Фото: 6
Недвижимость за рубежом, Фото: 7
Недвижимость за рубежом, Фото: 8
Недвижимость за рубежом, Фото: 9
показать все фотографии
красивый вид из окна

- Квартира с одной спальней в красивом микрорайоне Меден Рудник в городе Бургас (Болгария). 19 этаж 30-ти этажного дома с красивым видом из окон на Чёрное море. Нотариальный акт на право собственности получен. Прямая продажа. Торг уместен, — указывает автор объявления.

Квартира в Болгарии продается за 3 250 000 рублей.

Галерея
Недвижимость за рубежом, Фото: 1
Недвижимость за рубежом, Фото: 2
Недвижимость за рубежом, Фото: 3
Недвижимость за рубежом, Фото: 4
Недвижимость за рубежом, Фото: 5
Недвижимость за рубежом, Фото: 6
поселок миллионеров

Вишенка на торте — коттедж премиум-класса из дорогого белого кирпича в поселке миллионеров Taipalsaari в Финляндии.

- Это финская Южная Карелия, мягкий климат и нет комаров. Отличная экология и тишина! Участок ровный, площадью почти гектар, находится на самом берегу озера Сайма. Коттедж 237 м² в одном уровне, что очень удобно. Площадь всех построек (коттедж, гараж на две машины и баня) 300 м².

8 просторных комнат, в отличие от типично финских домов с маленькими комнатками. Собственная береговая линия более 400 метров, 2 пирса. Участок выдаётся в озеро, образуя небольшой полуостров. Ближайшая граница с РФ всего в 35 км.

Стоимость дома — 44 900 000 рублей.

Галерея
Недвижимость за рубежом, Фото: 1
Недвижимость за рубежом, Фото: 2
Недвижимость за рубежом, Фото: 3
Недвижимость за рубежом, Фото: 4
Недвижимость за рубежом, Фото: 5
Недвижимость за рубежом, Фото: 6
Недвижимость за рубежом, Фото: 7
Недвижимость за рубежом, Фото: 8
Недвижимость за рубежом, Фото: 9
Недвижимость за рубежом, Фото: 10
показать все фотографии

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
недвижимость за рубежом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Самые «убитые» дороги Тулы: стресс и испытание нервов
Самые «убитые» дороги Тулы: стресс и испытание нервов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.