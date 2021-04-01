В тульском ТЮЗе роль Чацкого сыграет актер театра эстрады им. Аркадия Райкина

8 и 9 апреля в Театре юного зрителя дают классику из школьной программы — комедию Александра Грибоедова «Горе от ума».

Этот спектакль интересен как минимум по двум причинам. Во-первых, в роли Павла Афанасьевича Фамусова дебютирует Игорь Берзон — артист тульского ТЮЗа, известный своими яркими характерными образами.

Во-вторых, «Горе от ума» — редкая возможность увидеть «вживую» Алексея Янко, актера Санкт-Петербургского театра эстрады им. Аркадия Райкина.

Алексей — выпускник Тульского колледжа культуры и искусств (курс Владимира Шинкарева) и Санкт-Петербургской академии театрального искусства (курс Юрия Гальцева).

Петербургской публике он известен как блестящий комический актер, которому под силу перевоплотиться и в героя «деревенских» рассказов Шукшина, и в ослепительную Полину из мюзикла «Шоу для настоящих леди». Ставя в 2016 году в ТЮЗе «Горе от ума», режиссер спектакля Владимир Шинкарев видел в роли Чацкого именно этого своего ученика. С тех пор каждый сезон артист находит возможность приехать в Тулу и сыграть на сцене, с которой когда-то начинался его творческий путь.

В рамках региональной акции «Без дистанции» зрители, привитые от коронавируса, могут посещать спектакли ТЮЗа бесплатно. Для этого нужно выбрать мероприятие на сайте, нажать кнопку «точно пойду!» и зарегистрироваться.

При входе в театр необходимо предъявить подтверждение о регистрации на спектакль (высылается на электронную почту), паспорт и QR-код о вакцинации с сайта госуслуг.