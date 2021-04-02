«Накажи автохама»: странный «танец» на ул. Советской в Туле

Туляк Денис Н. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые видеорегистратором его авто на ул. Советской в Туле, на участке между Красноармейским проспектом и улицей Демонстрации.

«Странный какой-то. Актуальные время и дата в правом нижнем углу кадра», — сообщил автор видео.

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