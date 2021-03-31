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Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений

Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений

Жители жаловались на Тулгорводоканал, но прокуратура в ходе проверки нашла массу нарушений в работе управляющей домом компании.

Вначале марта подвал дома №54 по ул. Грибоедова в микрорайоне Скуратово в Туле больше недели был затоплен сточными водами. Жители были уверены, что дело в засоренных во дворе канализационных колодцах, которые не прочистил Тулаговодоканал. 

Помощник прокурора Тулы Владимир Пармухин вместе с корреспондентом Myslo приехал на встречу с жителями и выслушал их претензии к качеству коммунальных услуг. 

К моменту приезда стоков в подвале дома почти не было, однако избыточная сырость еще оставалась и зайти в подвал было невозможно. Также в неудовлетворительном состоянии находилась придомовая территория и подъезды. В связи с этим прокуратура внесла УК представление с требованием устранить нарушения до 25 марта.

В конце минувшей недели Владимир Пармухин проверил, исполнено ли требование прокурора. Основная часть недочетов была устранена, канализационные колодцы также были в порядке. 

Галерея
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 1
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 2
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 3
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 4
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 5
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 6
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 7
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 8
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 9
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 10
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 11
Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений, Фото: 12
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Однако по итогам контрольного выезда в отношении УК ООО «ЖСО» вынесено было постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении. Сумму штрафа определит суд.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:13 0
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