Затопленный подвал в доме на ул. Грибоедова: прокуратура Тулы проверила устранение нарушений

Жители жаловались на Тулгорводоканал, но прокуратура в ходе проверки нашла массу нарушений в работе управляющей домом компании.

Вначале марта подвал дома №54 по ул. Грибоедова в микрорайоне Скуратово в Туле больше недели был затоплен сточными водами. Жители были уверены, что дело в засоренных во дворе канализационных колодцах, которые не прочистил Тулаговодоканал.

Помощник прокурора Тулы Владимир Пармухин вместе с корреспондентом Myslo приехал на встречу с жителями и выслушал их претензии к качеству коммунальных услуг.

К моменту приезда стоков в подвале дома почти не было, однако избыточная сырость еще оставалась и зайти в подвал было невозможно. Также в неудовлетворительном состоянии находилась придомовая территория и подъезды. В связи с этим прокуратура внесла УК представление с требованием устранить нарушения до 25 марта.

В конце минувшей недели Владимир Пармухин проверил, исполнено ли требование прокурора. Основная часть недочетов была устранена, канализационные колодцы также были в порядке.

Однако по итогам контрольного выезда в отношении УК ООО «ЖСО» вынесено было постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении. Сумму штрафа определит суд.