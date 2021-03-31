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В Туле выступит эпатажная звезда 90-х Линда

В Туле выступит эпатажная звезда 90-х Линда

3 апреля в Concert Hall выступит уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в рамки, — Линда. Начало в 19.00.

Эпатажная и неформатная, она в буквальном смысле слова взорвала отечественную музыкальную сцену. Ее музыку невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру – возможно, в этом и кроется секрет успеха, а заодно огромного числа поклонников всех возрастов.
 

Каждое выступление Линды – это целое событие с безумной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением. В любом городе она собирает море преданных поклонников и новых зрителей и позволяет окунуться в магию своего творчества. Неудивительно, что каждый раз Линда – это аншлаги на клубных площадках и в концертных залах. 
 
За свою карьеру певица продала более 5 миллионов экземпляров альбомов в России, два из которых стали платиновыми. Линда 9 раз получала титул «Певица года». В 1997 году сумела собрать рекордное количество зрителей за всю историю российской сцены – 450 000 человек на концерте в Киеве. И сегодня Линда продолжает регулярно радовать поклонников новыми песнями. 25 сентября 2020 г. состоялся релиз нового альбома «ДНК Мира».
 
Новая сильная концептуальная творческая и даже философская работа мгновенно «взорвала» чарты всех электронных площадок в интернете и получила высокую оценку слушателей и музыкальных критиков.
 
Как всегда, это будет ни с чем не сравнимое живое энергетическое действо, которое не оставит равнодушным ни одного пришедшего на него поклонника Линды. Будут исполнены как песни из нового альбома «ДНК Мира», так и, конечно же, всеми любимые хиты из всего творческого пути самобытного артиста. Приходите, будет жарко!
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, к. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн. – сб.: 10.00−18.00, вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн. – сб.: 10.00−20.00, вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн. – пт.: 9.00−18.00, сб. – вс.: выходной;
  • Тула, ул. Ложевая, 125а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн. – сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00.
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Автор: Владимир Сундуков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:35 0
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