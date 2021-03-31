«Уже люди пошли, а они всё едут»: в Туле водители дружно проехали на красный сигнал светофора

Кадр из видео

Продолжаем публиковать видеоролики, присланные в нашу рубрику «Накажи автохама». Это видео снято на пересечении Одоевского шоссе и ул. Тихмянова во вторник, 30 марта, в 17.36. Сразу четыре автомобиля повернули налево, игнорируя запрещающий сигнал светофора.

«Уже люди пошли, а они всё едут и едут! Это вообще просто хамы!», – прокомментировал происходящее владелец регистратора.

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