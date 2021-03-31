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Тульских пенсионеров приглашают на занятия по скандинавской ходьбе

Тульских пенсионеров приглашают на занятия по скандинавской ходьбе

В честь Всемирного дня здоровья в оружейной столице откроется проект «Тульское долголетие».

В воскресенье, 4 апреля, в Туле пройдут спортивные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья. В рамках акции «10 000 шагов к жизни» и открытия городского проекта «Тульское долголетие» состоятся занятия по скандинавской ходьбе для всех желающих старше 55 лет.

Они начнутся в 10.00 сразу по шести адресам:

  • ЦПКиО имени П. П. Белоусова (место сбора – кафе «Елочка»),
  • Парк культуры и отдыха «Косогорец» (место сбора – ДК «Косогорец»),
  • Казанская набережная (место сбора – у сцены на набережной),
  • Парк обороны Тулы (место сбора – у входа в комплекс «Рубеж обороны»),
  • Комсомольский парк (место сбора – у центральной сцены),
  • Пролетарский парк (место сбора – у центральной сцены).

Участникам необходимо иметь при себе спортивную форму по погоде, спортивную обувь, палки для скандинавской ходьбы (при наличии), питьевую воду (по желанию) и хорошее настроение!

Зарегистрироваться для участия в акции «10 000 шагов к жизни» можно здесь.

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