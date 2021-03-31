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Самые «убитые» дороги Тулы: Заречье vs Мясново

Самые «убитые» дороги Тулы: Заречье vs Мясново

И там и там дороги в частном секторе выглядят как после бомбежки.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил чиновникам разобраться с ямами на дорогах до 1 мая. Дефектов на тульских дорогах много, поэтому мы попросили наших читателей обозначить, так сказать, фронт работ и поделиться с редакцией фотографиями самых «убитых» участков.

Эти кадры сделаны нашими читателями в Зареченском и Привокзальном округах Тулы:

улица Дружная (въезд в Северное Заречье);

поселок Октябрьский, 20-й проезд;
 
улица Дружбы, Мясново;
 
11-й проезд, Мясново.
 
 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
Как и куда пожаловаться на ямы
  1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
 
 
 
Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
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