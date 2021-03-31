Самые «убитые» дороги Тулы: Заречье vs Мясново
И там и там дороги в частном секторе выглядят как после бомбежки.
Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил чиновникам разобраться с ямами на дорогах до 1 мая. Дефектов на тульских дорогах много, поэтому мы попросили наших читателей обозначить, так сказать, фронт работ и поделиться с редакцией фотографиями самых «убитых» участков.
Эти кадры сделаны нашими читателями в Зареченском и Привокзальном округах Тулы:
улица Дружная (въезд в Северное Заречье);
поселок Октябрьский, 20-й проезд;
улица Дружбы, Мясново;
11-й проезд, Мясново.
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
Как и куда пожаловаться на ямы
- Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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