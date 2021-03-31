Самые «убитые» дороги Тулы: Заречье vs Мясново

Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил чиновникам разобраться с ямами на дорогах до 1 мая. Дефектов на тульских дорогах много, поэтому мы попросили наших читателей обозначить, так сказать, фронт работ и поделиться с редакцией фотографиями самых «убитых» участков.

Эти кадры сделаны нашими читателями в Зареченском и Привокзальном округах Тулы:

улица Дружная (въезд в Северное Заречье);