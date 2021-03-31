Фото из архива Myslo.
1 апреля в южной части Тулы отключат водоснабжение: где жителям раздадут воду?
Публикуем список адресов.
Ранее Myslo сообщал, что 1 апреля специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонт на водоводе Песоченского водозабора. Из-за этого с 8 утра в Туле будет пониженное давление холодной воды по следующим адресам:
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской;
- в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе;
- в д. Гостеевка;
- на Новомосковском шоссе;
- в районе Зеленстроя;
- на Косой Горе, в Менделеевском, Старо-Басово, Скуратовских поселках, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
Воду отключат в д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, Берниках, д. Селиховое, д. Площанки.
В администрации Тулы рассказали, какие работы будут выполнять специалисты водоканала:
- переврезку вновь проложенного участка магистрального водовода диаметром 700 мм протяженностью 1,2 км в действующий водовод. Это позволит ликвидировать аварийный участок в районе д. Алексеевка;
- ремонт водовода диаметром 700 мм (вставка участка) в районе ВНС «Песоченка» д. Барыково.
раздача питьевой воды
Питьевую воду «Губернский колодезь» будут раздавать с 8.00 до 18.00 по следующим адресам:
- пр. Ленина, 131;
- ул. Н. Руднева, 53.
Из автомобилей:
- с 10.00 до 11.30 в п. Скуратово, п. Менделеевский, ул. Ленина, 19;
- с 12.00 до 13.30 в пос. 2-ой Западный, ул. Новоселов, д. 2, к.2;
- с 14.00 до 15.30 в п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК «Косогорец»);
- с 16.00 до 18.00, площадка между пр. Ленина, 122 и пр. Ленина, 122/1.
раздача технической воды
Техническую воду из пожарных автомобилей с 10.00 до 18.00 будут раздавать по адресам:
- п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная (разворотное кольцо);
- Скуратовский микрорайон, д.8;
- ул. Генерала Маргелова, 1 — 3;
- рынок «Салют» (пр. Ленина, 111).
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