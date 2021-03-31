1 апреля в южной части Тулы отключат водоснабжение: где жителям раздадут воду?

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo сообщал, что 1 апреля специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонт на водоводе Песоченского водозабора. Из-за этого с 8 утра в Туле будет пониженное давление холодной воды по следующим адресам:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской;

в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе;

в д. Гостеевка;

на Новомосковском шоссе;

в районе Зеленстроя;

на Косой Горе, в Менделеевском, Старо-Басово, Скуратовских поселках, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Воду отключат в д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, Берниках, д. Селиховое, д. Площанки.

В администрации Тулы рассказали, какие работы будут выполнять специалисты водоканала:

переврезку вновь проложенного участка магистрального водовода диаметром 700 мм протяженностью 1,2 км в действующий водовод. Это позволит ликвидировать аварийный участок в районе д. Алексеевка;

ремонт водовода диаметром 700 мм (вставка участка) в районе ВНС «Песоченка» д. Барыково.

раздача питьевой воды

Питьевую воду «Губернский колодезь» будут раздавать с 8.00 до 18.00 по следующим адресам:

пр. Ленина, 131;

ул. Н. Руднева, 53.

Из автомобилей:

с 10.00 до 11.30 в п. Скуратово, п. Менделеевский, ул. Ленина, 19;

с 12.00 до 13.30 в пос. 2-ой Западный, ул. Новоселов, д. 2, к.2;

с 14.00 до 15.30 в п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК «Косогорец»);

с 16.00 до 18.00, площадка между пр. Ленина, 122 и пр. Ленина, 122/1.

раздача технической воды

Техническую воду из пожарных автомобилей с 10.00 до 18.00 будут раздавать по адресам: