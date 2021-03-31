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1 апреля в южной части Тулы отключат воду

1 апреля в южной части Тулы отключат воду

Ее не будет с 8 утра.

1 апреля специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтно-восстановительные работы на водоводе Песоченского водозабора. Из-за этого с 8 утра в Туле будет пониженное давление холодной воды по следующим адресам:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской;
  • в квартале, ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе;
  • в д. Гостеевка;
  • на Новомосковском шоссе;
  • в районе Зеленстроя;
  • на Косой Горе, в Менделеевском, Старо-Басово, Скуратовских поселках, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Воду отключат в д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны, Берниках, д. Селиховое, д. Площанки.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:11 −2
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