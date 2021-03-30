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Весенний парад сельхозтехники: ПХ «Лазаревское» готово к посевной

Весенний парад сельхозтехники: ПХ «Лазаревское» готово к посевной

Традиционный парад сельскохозяйственной техники, прошедший в ПХ «Лазаревское», продемонстрировал готовность племенного хозяйства к весенней посевной.

В этом году к автомобильному и машинно-тракторному парку хозяйства добавится еще один трактор, три сеялки и кормоуборочный комбайн, а всего в обновление техники будет инвестировано более 100 млн рублей.

В племенном хозяйстве «Лазаревское» состоялся весенний парад сельскохозяйственной техники, который продемонстрировал готовность предприятия к посевной кампании.


Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская

– Цель этого мероприятия – технический осмотр техники, однако много лет назад мой отец, Федор Романовский, решил придать ему торжественности, ведь в сельском хозяйстве начало посевной и ее окончание – самые важные этапы. С тех пор дважды в год мы проводим такие парады: весной намечаем планы на сезон, а осенью подводим его итоги, – рассказала генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

В этом году машинно-тракторный парк предприятия, состоящий из 80 тракторов и 31 комбайна, будет дополнен трактором, тремя современными сеялками и кормоуборочным комбайном стоимостью около 70 млн руб.

Две сеялки уже приобретены, они приняли участие в торжественном мероприятии, остальная техника будет доставлена в «Лазаревское» в ближайшее время. Кроме этого, в ПХ имеется и собственный автопарк на 130 автомобилей. С помощью этой техники сотрудники ПХ «Лазаревское» обрабатывают  24 тыс. га принадлежащих компании сельскохозяйственных угодий, на которых выращивается пшеница, подсолнечник, кукуруза, горох, рапс, ячмень, а также многолетние травы для приготовления высококачественных кормов.


Основатель ПХ «Лазаревское» Федор Романовский и главный инженер племенного хозяйства Андрей Рощупкин

«Наше предприятие всегда уделяло большое внимание растениеводству, но в этом году мы приняли решение перейти на точное земледелие, которое позволяет серьезно увеличить урожайность зерновых и кормовых культур и выйти на новый качественный уровень. Мы видим огромный потенциал и у наших специалистов, и у земли, и у техники», – говорит Кристина Романовская. Всего в приобретение современной сельскохозяйственной техники в 2021 году будет инвестировано более 100 млн рублей.

справка

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ "Лазаревское"»), основанное в 1981 году Федором Романовским, расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области, в 50 км от  Тулы.

ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства. В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (81 трактор, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 24 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка». Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

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