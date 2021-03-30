Справляет нужду из окна, матерные частушки, воющая собака: туляки рассказали о плохих соседях

— Здравствуйте, я хочу поведать вам об истории, происходящей сейчас.

Сверху меня живут какие-то люди, я с ними лично не знакома и даже никогда не видела. В декабре — январе они ОЧЕНЬ шумели дрелью, что аж приходили с верхних этажей жаловаться. А сейчас у них очень сильно кричит ребенок, прям отчетливо слышны крики. А потом затихает. Иногда, если прислушаться, можно услышать оры взрослых.

Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу! Публикуем самые интересные комментарии пользователей.