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Справляет нужду из окна, матерные частушки, воющая собака: туляки рассказали о плохих соседях

Справляет нужду из окна, матерные частушки, воющая собака: туляки рассказали о плохих соседях

«Мечта – продать квартиру и купить хибарку какую-нибудь! Желательно в поле», – говорят наши читатели.

Myslo попросил пользователей рассказать о соседях. Поводом стала жалоба читателя, присланная в нашу группу ВКонтакте.
 
— Здравствуйте, я хочу поведать вам об истории, происходящей сейчас.
Сверху меня живут какие-то люди, я с ними лично не знакома и даже никогда не видела. В декабре — январе они ОЧЕНЬ шумели дрелью, что аж приходили с верхних этажей жаловаться. А сейчас у них очень сильно кричит ребенок, прям отчетливо слышны крики. А потом затихает. Иногда, если прислушаться, можно услышать оры взрослых.
 
Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу! Публикуем самые интересные комментарии пользователей.
 

– Подо мной коммуналка. Года 3−4 назад в ней появился новый жилец, примерно 65 лет. Тихий алкаш, в 9 утра уходит, в 12−13 часов его приводят/приносят. Остальное время он спит в своей комнате. Но… Ночью в туалет не выходит, справляет малую нужду из окна своей комнаты, — рассказал DRINK.

– У меня классический случай: истерично орущий третий или уже даже четвертый год тугосеря и евонные мамка с папкой, выясняющие периодически, кто кому больше испортил жизнь. Не маргиналы, обычная российская семья. К счастью, следующая квартира граничит с соседями только стеной на кухне, полом и потолком, — написал Человек-Паук.
 
– Какие все нежные. А у меня замечательный сосед – играет на пианино, песни поет часов до двух-трех ночи, а если рюмашку пропустит, частушками матерными развлекает, — поделилась piyavkadobraya.
 
– У соседей снизу сутки через трое воет собака. А когда не воет, я слушаю караоке. Зато мои соседи слушают классическую музыку. Облагораживаются, так сказать… Хотят ли они этого или не хотят, — рассказала Светлана Тульская.
 
- Мои соседи и дрелют, и поют, и пьют, и дети малые! Сутки напролет, домоуправительница я, потому все это слышу. Мечта — продать квартиру и купить хибарку какую-нибудь. Желательно в поле! — мечтает HОРА.
 
– Уже 6 лет как под нами поселилась неадекватная семейка. В квартире ободранные стены, курят там же, насекомые на полу. Орут дурниной, днем еще ничего. А как нам ложиться спать, выходят из анабиоза и начинаются пьяные разборки… Частенько, забывшись в пьяном летаргическом сне, будят нас сгоревшим вонючим варевом. Так и живем! — высказался Сергей 071.
 
– А представляете, какие соседи на кладбище? Все культурные, воспитанные. Не кричат, музыку не слушают, не бухают. Все чинно, благородно, — шутит palivac.
 

- Живу в коммуналке, так что рассказывать нечего, одни маргиналы. Врагу не пожелаешь так жить, — загрустил Get Warrior.

– Почитав всех, понимаю, что у меня все нормально с соседями, тьфу- тьфу, чтоб не сглазить! А вот под моими родственниками, в нашем же подъезде живет семейка прибабахнутых. Звонят и говорят, что им мешает спать кот моих родственников. Он громко ходит (кот пожилой, ходит, а не бегает)! Я в шоке, — поделился Lutuk.
 
– У меня в соседней квартире живет молодой парень. Пятница и суббота у него музыкальные дни: приглашает в гости друзей и на всю катушку врубает музыку. Она орет и до двух ночи, и до четырех утра. У меня сильно сбит режим, в это время я еще не сплю. Поэтому их музыка мне только в кайф!
Подпеваю иногда, если включат что-то знакомое. А когда врубают мой любимый Scooter, готова их всех расцеловать.

При этом парень не наглеет: достаточно просто позвонить ему в дверь и сказать, чтобы сделал потише. Понимает моментально и никогда не огрызается. С ним мы в добрых соседских отношениях и всегда здороваемся друг с другом, — написала Pantera_Lana.
 
– У меня соседи — поганые собачатники, чьи шавки и волкодавы воют в выходные по утрам на весь подъезд. А еще есть человек, который уже 4 месяца делает ремонт (но я его понимаю). Есть соседка-собачница, у которой мерзотнейший голос, и орет она на свою престарелую мать начиная с 7 утра ежедневно.
 
А мы в ответ любим пылесосить в 11 вечера. Но у меня дорогая дверь, которая не пропускает шума, поэтому они ни черта не слышат. А я слышу всех, — поделился san.
 
– А я хочу сказать, что мои соседи снизу — женщина и ее мама пожилая — просто ангелы. У меня ребенок иногда (как без этого) издает очень громкие звуки и топает (безусловно, только днем, после 21.00 – строго в кровать), но ни разу они нам не делали замечание. Наоборот, когда мы почти месяц в больнице лежали, спрашивали, все ли в порядке, почему так тихо, — похвасталась соседями Violetta.
Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:24 +4
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