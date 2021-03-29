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За сутки в Тульской области подтвердились 88 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области подтвердились 88 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 88 случаев коронавируса, 90 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 058 жителей региона, 33 475 вылечились, 1524 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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