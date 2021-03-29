За сутки в Тульской области подтвердились 88 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 88 случаев коронавируса, 90 человек выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 058 жителей региона, 33 475 вылечились, 1524 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:07, 93 1593 -1
27 марта, в 11:18, 12 1874 0
26 марта, в 14:07, 51 2173 -13
26 марта, в 11:17, 37 1698 1
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