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В Донском сотрудник колонии за взятки проносил на зону телефоны

В Донском сотрудник колонии за взятки проносил на зону телефоны

Мужчина попался, когда пытался доставить на режимный объект наркотики.

В Донском 26-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки и в пособничестве в покушении на приобретение наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
По предварительным данным, прапорщик внутренней службы ИК-1 с июня по декабрь 2020 года покупал и проносил на режимный объект заключенным мобильные телефоны и сим-карты. Средства на покупку давали сами осужденные, а после передачи товара обвиняемого вознаграждали деньгами.
 
Кроме этого, 16 декабря прошлого года мужчина пытался пронести на территорию колонии крупную партию наркотиков, но был задержан.
 
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
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