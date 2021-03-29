В Донском сотрудник колонии за взятки проносил на зону телефоны

В Донском 26-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки и в пособничестве в покушении на приобретение наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, прапорщик внутренней службы ИК-1 с июня по декабрь 2020 года покупал и проносил на режимный объект заключенным мобильные телефоны и сим-карты. Средства на покупку давали сами осужденные, а после передачи товара обвиняемого вознаграждали деньгами.

Кроме этого, 16 декабря прошлого года мужчина пытался пронести на территорию колонии крупную партию наркотиков, но был задержан.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.