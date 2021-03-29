В Донском сотрудник колонии за взятки проносил на зону телефоны
Мужчина попался, когда пытался доставить на режимный объект наркотики.
В Донском 26-летний мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки и в пособничестве в покушении на приобретение наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По предварительным данным, прапорщик внутренней службы ИК-1 с июня по декабрь 2020 года покупал и проносил на режимный объект заключенным мобильные телефоны и сим-карты. Средства на покупку давали сами осужденные, а после передачи товара обвиняемого вознаграждали деньгами.
Кроме этого, 16 декабря прошлого года мужчина пытался пронести на территорию колонии крупную партию наркотиков, но был задержан.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.
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