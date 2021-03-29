«ТНС энерго Тула» произведет перерасчет платы за электроэнергию жителям деревни Варваровка в Туле

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«ТНС энерго Тула» вместе с региональным отделением ОНФ выявили ошибку в расчетах за электроэнергию и разрешили сложившуюся ситуацию.

«ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе — произведет перерасчет долга за электроэнергию, возникшего из-за некорректно передававшихся показаний приборов учета у жителей многоквартирных домов № 8 и 9 деревни Варваровка городского округа Тулы.

Для решения вопроса была организована встреча с участием «ТНС энерго Тула», экспертов Общероссийского народного фронта, жителей Варваровки, Государственной жилищной инспекции Тульской области.

Жилые помещения многоквартирных домов № 8 и 9 в деревне Варваровка городского округа Тулы при сдаче в эксплуатацию были оборудованы двухтарифными индивидуальными приборами учета (ИПУ). После заселения приборы учета были опломбированы. Застройщик не уведомил жильцов о специфике снятия показаний индивидуальных приборов учета. Поэтому жители на протяжении ряда лет производили оплату по тарифу, не дифференцированному по зонам суток.

В октябре 2020 года в ходе контрольной проверки специалистами «ТНС энерго Тула» было установлено, что потребители некорректно передают показания счетчиков и оплачивают только киловатты, потребленные в дневное время.

Управляющий директор «ТНС энерго Тула» Андрей Шалиткин:

Андрей Шалиткин – Конструктивный диалог с клиентами — приоритет нашей компании. Мы всегда открыты для туляков. Из этого мы исходили в том числе при решении такой нестандартной ситуации.

«Мы приветствуем, что „ТНС энерго Тула“ идет навстречу потребителям. В сложившейся ситуации нет вины людей, которые никогда прежде не пользовались подобными приборами учета и аккуратно снимали показания. При этом гарантирующий поставщик исправно исполнял свои обязательства перед потребителями», — сказала член регионального штаба ОНФ в Тульской области Ника Сергеева.

По просьбе потребителей «ТНС энерго Тула» рассматривает техническую возможность организации освещения детских площадок в микрорайоне.

ВАЖНО! Во всех строящихся домах счетчики электроэнергии устанавливают компании-застройщики, которые самостоятельно выбирают тип и модель приборов учета.

Гарантирующий поставщик несет ответственность только за правильную передачу показаний ИПУ и расчет начислений.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более 707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2020 году составил 5,4 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.