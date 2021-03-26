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В тульских магазинах продавали контрабандные сигареты
Фото: пресс-служба Тульской таможни

В тульских магазинах продавали контрабандные сигареты

Совместную проверку провели сотрудники прокуратуры, полиции и таможни.

В двух торговых точках областного центра представители контролирующих органов изъяли 129 пачек сигарет и кальянного табака. На продукции отсутствовали акцизные марки, а у продавцов не было документов, подтверждающих законность ввоза товаров в Россию.

Пресс-служба тульской таможни уточняет, что контрабандный табак продавался по цене 170 рублей за пачку, а пачка сигарет стоила 70 рублей. Владельцам нелегального товара грозят административные штрафы, все изъятые табачные изделия будут уничтожены.

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сегодня, в 19:07 −10
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