В тульских магазинах продавали контрабандные сигареты

Фото: пресс-служба Тульской таможни

В двух торговых точках областного центра представители контролирующих органов изъяли 129 пачек сигарет и кальянного табака. На продукции отсутствовали акцизные марки, а у продавцов не было документов, подтверждающих законность ввоза товаров в Россию.

Пресс-служба тульской таможни уточняет, что контрабандный табак продавался по цене 170 рублей за пачку, а пачка сигарет стоила 70 рублей. Владельцам нелегального товара грозят административные штрафы, все изъятые табачные изделия будут уничтожены.