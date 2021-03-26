В Чернском районе рецидивисты слили бензин из бака «семёрки»

Полицейские в Чернском районе задержали топливных воров. Мужчины ночью слили бензин из отечественной «семёрки», припаркованной возле дома в одной из деревень.

Открыв бак, они перелили в заранее припасённую канистру 20 литров топлива. Хищение заметил владелец легковушки и немедленно вызвал полицию.

Двое безработных ранее судимых мужчин 20 и 26 лет были признались в содеянном. В пресс-службе УМВД по Тульской области уточнили, что задержанных проверяют на причастность к другим кражам.