новости
новости
Регистрация
В Чернском районе рецидивисты слили бензин из бака «семёрки»

В Чернском районе рецидивисты слили бензин из бака «семёрки»

Добычей злоумышленников стали 20 литров топлива.

Полицейские в Чернском районе задержали топливных воров. Мужчины ночью слили бензин из отечественной «семёрки», припаркованной возле дома в одной из деревень.

Открыв бак, они перелили в заранее припасённую канистру 20 литров топлива. Хищение заметил владелец легковушки и немедленно вызвал  полицию.

Двое безработных ранее судимых мужчин 20 и 26 лет были признались в содеянном. В пресс-службе УМВД по Тульской области уточнили, что задержанных проверяют на причастность к другим кражам.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:46 0
Другие статьи по темам
Событие
кража топливаслили бензинполицияУМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьЧернский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Последние выходные марта будут дождливыми и пасмурными
Последние выходные марта будут дождливыми и пасмурными
В тульских магазинах продавали контрабандные сигареты
В тульских магазинах продавали контрабандные сигареты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.