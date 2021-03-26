Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за последние сутки подтвердились 94 случая коронавируса, столько же человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 793 жителя региона, 33 208 вылечились, 1499 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 14:07, 15 246 -4
24 марта, в 11:13, 6 1676 -1
23 марта, в 11:15, 9 1796 0
22 марта, в 15:09, 49 1013 -5
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