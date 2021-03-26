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Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за последние сутки подтвердились 94 случая коронавируса, столько же человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 793 жителя региона, 33 208 вылечились, 1499 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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