Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за последние сутки подтвердились 94 случая коронавируса, столько же человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 793 жителя региона, 33 208 вылечились, 1499 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: