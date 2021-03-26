новости
новости
Регистрация
Туляк попал в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу

Туляк попал в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу

Александр Лейкин получил вызов в команду 2003 года рождения.

С 21 по 30 марта юношеская сборная России (2003 год рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

В тренерском штабе команды присутствует тренер ЦПЮФ-Академии «Арсенал» Александр Лейкин. Тренерская категория Александра – лицензия Pro-UEFA по работе с вратарями.

В ходе сборов юношеская сборная сыграет два товарищеских матча со сборной Словакии. Первый из них состоится сегодня, 26 марта, в 16.00.

Сюжет: Арсенал
В Туле стартует продажа билетов на матч Кубка России «Арсенал» – ЦСКА
Спорт
В Туле стартует продажа билетов на матч Кубка России «Арсенал» – ЦСКА
вчера, в 09:05, 14 1068 2
Комиссия РФС: арбитр правильно показал вторую желтую Довбне в матче «Арсенала» с ЦСКА
Спорт
Комиссия РФС: арбитр правильно показал вторую желтую Довбне в матче «Арсенала» с ЦСКА
22 марта, в 07:35, 18 956 1
Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Спорт
Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные
18 марта, в 20:00, 19 1545 0
«Ахмат» – «Арсенал»: матч обманутых ожиданий
Спорт
«Ахмат» – «Арсенал»: матч обманутых ожиданий
18 марта, в 11:20, 57 2187 1
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:38 +3
Другие статьи по темам
Прочее
спортфутболАрсеналТулаАлександр Лейкин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила первый в стране телемедицинский центр по репродуктологии и ЭКО
Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила первый в стране телемедицинский центр по репродуктологии и ЭКО
Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.