Туляк попал в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу

Александр Лейкин получил вызов в команду 2003 года рождения.

С 21 по 30 марта юношеская сборная России (2003 год рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.

В тренерском штабе команды присутствует тренер ЦПЮФ-Академии «Арсенал» Александр Лейкин. Тренерская категория Александра – лицензия Pro-UEFA по работе с вратарями.

В ходе сборов юношеская сборная сыграет два товарищеских матча со сборной Словакии. Первый из них состоится сегодня, 26 марта, в 16.00.