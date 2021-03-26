Туляк попал в тренерский штаб юношеской сборной России по футболу
Александр Лейкин получил вызов в команду 2003 года рождения.
С 21 по 30 марта юношеская сборная России (2003 год рождения) проводит учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке.
В тренерском штабе команды присутствует тренер ЦПЮФ-Академии «Арсенал» Александр Лейкин. Тренерская категория Александра – лицензия Pro-UEFA по работе с вратарями.
В ходе сборов юношеская сборная сыграет два товарищеских матча со сборной Словакии. Первый из них состоится сегодня, 26 марта, в 16.00.
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