новости
новости
Регистрация
Без дистанции: какие мероприятия смогут бесплатно посетить привитые от ковида туляки

Без дистанции: какие мероприятия смогут бесплатно посетить привитые от ковида туляки

Акция продлится до 1 июня 2021 года.

В Тульской области 26 марта стартовала акция, в рамках которой все привитые от коронавируса жители области, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на «Госуслугах», смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи.

Руководитель Центра управления регионом Тульской области Артем Ткаченко сообщил, что с 26 марта на сайте регионального правительства начал работать раздел, где опубликована афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно.

Чтобы посетить мероприятие, надо зайти в этот раздел и предварительно зарегистрироваться, после чего на указанную вами электронную почту придет подтверждение. Один посетитель может зарегистрировать на свое имя только один билет. Билеты выдаются без закрепления определенного места, посетители смогут занять свободные места в зале.

На входе необходимо будет показать подтверждение регистрации на мероприятие, паспорт и QR-код о вакцинации с сайта «Госуслуги» в электронном или печатном виде.

Наличие сертификата о прохождении вакцинации не отменяет использование масок на массовых мероприятиях.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что к акции на данный момент подключились свыше 20 учреждений культуры. Среди них театрально-концертные площадки, музеи, дворцы культуры и ретро-кинотеатр. В дальнейшем перечень участников и предлагаемых мероприятий будет постоянно расширяться.

К акции также присоединились профессиональные спортивные клубы региона, среди которых волейбольный клуб «Тулица» и футбольный клуб «Арсенал».

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марина Безбородова призвала жителей области пройти вакцинацию. Она отметила, что прививка сводит риск заражения коронавирусом к минимуму. 

Сюжет: Коронавирус
Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 94 случая заболевания и 11 смертей
сегодня, в 11:17, 27 865 1
В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса
24 марта, в 11:13, 6 1676 -1
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 99 случаев заражения
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 99 случаев заражения
23 марта, в 11:15, 9 1796 0
В Тульской области первым компонентом вакцинированы более 69 тысяч человек
Жизнь Тулы и области
В Тульской области первым компонентом вакцинированы более 69 тысяч человек
22 марта, в 15:09, 49 1013 -5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:07 −4
Другие статьи по темам
Событие
вакцинациякоронавирусакциябесплатно сходить в кино
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.