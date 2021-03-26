Без дистанции: какие мероприятия смогут бесплатно посетить привитые от ковида туляки

В Тульской области 26 марта стартовала акция, в рамках которой все привитые от коронавируса жители области, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на «Госуслугах», смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи.

Руководитель Центра управления регионом Тульской области Артем Ткаченко сообщил, что с 26 марта на сайте регионального правительства начал работать раздел, где опубликована афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно.

Чтобы посетить мероприятие, надо зайти в этот раздел и предварительно зарегистрироваться, после чего на указанную вами электронную почту придет подтверждение. Один посетитель может зарегистрировать на свое имя только один билет. Билеты выдаются без закрепления определенного места, посетители смогут занять свободные места в зале.

На входе необходимо будет показать подтверждение регистрации на мероприятие, паспорт и QR-код о вакцинации с сайта «Госуслуги» в электронном или печатном виде.

Наличие сертификата о прохождении вакцинации не отменяет использование масок на массовых мероприятиях.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что к акции на данный момент подключились свыше 20 учреждений культуры. Среди них театрально-концертные площадки, музеи, дворцы культуры и ретро-кинотеатр. В дальнейшем перечень участников и предлагаемых мероприятий будет постоянно расширяться.

К акции также присоединились профессиональные спортивные клубы региона, среди которых волейбольный клуб «Тулица» и футбольный клуб «Арсенал».

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марина Безбородова призвала жителей области пройти вакцинацию. Она отметила, что прививка сводит риск заражения коронавирусом к минимуму.