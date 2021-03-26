В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы

А новогоднее оформление наконец уберут и заменят на сезонное.

В Туле на Восточном обводе рабочие МКП «Тулагорсвет» обновляют оформление на новогодней арке. Об этом Myslo рассказали в городской администрации.

Кроме того, в центре конструкции повесят герб города и установят мониторы, где будут транслировать для жителей социально важную информацию — данные о погоде, противоэпидемиологические правила и др.