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В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы

В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы

А новогоднее оформление наконец уберут и заменят на сезонное.

В Туле на Восточном обводе рабочие МКП «Тулагорсвет» обновляют оформление на новогодней арке. Об этом Myslo рассказали в городской администрации.

Кроме того, в центре конструкции повесят герб города и установят мониторы, где будут транслировать для жителей социально важную информацию — данные о погоде, противоэпидемиологические правила и др.

Галерея
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 1
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 2
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 3
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 4
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 5
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 6
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 7
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 8
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 9
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 10
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 11
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 12
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 13
В арке на Восточном обводе появятся герб Тулы и мониторы, Фото: 14
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:50 +1
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