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Безработный туляк избил и ограбил пенсионерку

Безработный туляк избил и ограбил пенсионерку

Сейчас ранее судимый гражданин задержан. В полиции возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 95-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что неизвестный напал на нее в подъезде дома в тот момент, когда она открывала двери квартиры. Злоумышленник дважды ударил тулячку и отобрал кошелек. Ущерб от его действий составил 1500 рублей.
 
Полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался 44-летний безработный, ранее судимый мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
 
 
 
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