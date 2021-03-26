Безработный туляк избил и ограбил пенсионерку

В Туле полицейские установили подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 95-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что неизвестный напал на нее в подъезде дома в тот момент, когда она открывала двери квартиры. Злоумышленник дважды ударил тулячку и отобрал кошелек. Ущерб от его действий составил 1500 рублей.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался 44-летний безработный, ранее судимый мужчина. В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».