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В Новомосковске бухгалтер пожалела нерадивого отца и теперь заплатит штраф
Женщина не удерживала алименты из зарплаты своего коллеги, несмотря на постановление судебных приставов.
В Тульской области за неисполнение постановления судебного пристава-исполнителя об удержании алиментов из зарплаты оштрафована бухгалтер одного из автотранспортных предприятий.
Новомосковские приставы направили по месту работы должника постановление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.
Но бухгалтер компании, видимо, проявила снисхождение и благосклонность к нерадивому отцу и не производила удержаний из заработка – мать мальчика денег не получала.
За нарушение законодательства об исполнительном производстве сердобольная бухгалтерша оштрафована на 15 тысяч рублей.
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