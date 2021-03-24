В Новомосковске бухгалтер пожалела нерадивого отца и теперь заплатит штраф

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Женщина не удерживала алименты из зарплаты своего коллеги, несмотря на постановление судебных приставов.

В Тульской области за неисполнение постановления судебного пристава-исполнителя об удержании алиментов из зарплаты оштрафована бухгалтер одного из автотранспортных предприятий.

Новомосковские приставы направили по месту работы должника постановление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.

Но бухгалтер компании, видимо, проявила снисхождение и благосклонность к нерадивому отцу и не производила удержаний из заработка – мать мальчика денег не получала.

За нарушение законодательства об исполнительном производстве сердобольная бухгалтерша оштрафована на 15 тысяч рублей.