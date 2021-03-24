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Пропавших студенток из Тулы нашли в Москве

Пропавших студенток из Тулы нашли в Москве

Две девушки не выходили на связь с 22 марта.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Тульской области установили местонахождение девочек. Они находились на территории соседнего региона.

По предварительным данным, в отношении них не было совершено никаких противоправных действий, сообщает пресс-служба региональной полиции.

По информации Myslo, студенток обнаружили в Москве. 

Напомним, 16-летние девушки ушли из училища 22 марта и перестали выходить на связь. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:47 +7
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