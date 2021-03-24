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В Тульской области отменен режим самоизоляции для пенсионеров
Фото: i44.ru

В Тульской области отменен режим самоизоляции для пенсионеров

Соответствующие изменения в указ внес губернатор Алексей Дюмин.

В Тульской области смягчены антикоронавирусные ограничения. Глава региона Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Снят запрет на проведение массовых деловых мероприятий, в том случае если в них принимают участие исключительно люди, имеющие сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Жители с документом, подтверждающим прививку, не будут учитываться при соблюдении требования по заполнению зала до 50 % на спортивных, культурных и зрелищных мероприятиях.

Отменено требование об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, «разморожены» льготные проездные для пенсионеров. При этом им рекомендуется воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей и по возможности оставаться дома.

Предусмотрены рекомендации для работодателей обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников старше 65 лет, а для всех работников установить режим гибкого рабочего времени, если позволяет характер деятельности. Еще одна рекомендация — обеспечить вакцинацию 80 % сотрудников.

Продолжает действовать запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий. Также сохраняется масочный режим.

Полный текст документа – здесь.

 

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