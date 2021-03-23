Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле

В Советском районном суде сегодня продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы Татьяны Силаевой.

С чего все началось

Сегодня были допрошены бывший глава администрации города Евгений Авилов и его экс-заместитель Роман Мурзин. Их попросила вызвать сторона защиты, чтобы уточнить показания одного из руководителей «Тулгорэлектротранса» Валерия Симаковича. Он в суде заявил, что лишь выполнял указания руководства и не вмешивался в ход мены территории, принадлежащей его предприятию. Симакович уточнил: кто и когда поставил задачу провести такую сделку, он не знал.

А вот Роман Мурзин знал:

— Осенью 2014 года мне стало известно о задаче, поставленной губернатором Тульской области, по возврату в муниципальную собственность территории стадиона «Арсенал». У города не было денег на выкуп, поэтому сделать это нужно было с помощью мены. Инвестора интересовала территория имущества «Тулгорэлектротранса» на улице Оборонной, на которой располагался на тот момент автобусный парк, — пояснил свидетель в суде.

Он отметил, что на первом совещании по этому вопросу была поставлена задача проработать механизм законной мены: все ответственные структуры должны были выяснить, возможно ли провести такую сделку, на каких условиях и какие работы надо произвести для этого.

– Я был курирующим заместителем, и в мою задачу входил контроль КИЗО. Соответственно, я должен был помочь комитету эту задачу выполнить. Достаточно скоро, через несколько недель, состоялось второе совещание. Оказалось, что в моем контроле нет необходимости. Собственно, процедуры мены не так часто, но все же проводились. Поэтому процесс был понятен с юридической точки зрения. На втором же совещании встал вопрос размещения автобусного парка «Тулгорэлектротранса»: инвестор в качестве альтернативы предлагал площадку на ул. Железнодорожной, которую в тот год отремонтировали. Тогда же КИЗО и «Тулгорэлектротрансу» было поручено посмотреть площадку на предмет того, подходит она или нет для размещения автобусного парка. В моем понимании, комитет ИЗО должен был оценить возможность перевода парка на улицу Железнодорожную. КИЗО — единственный держатель казны, все остальные лишь могут высказывать свое мнение.

Так как КИЗО является исключительным держателем казны, проект договора мены готовил именно комитет.

Подготовке таких документов предшествует обращение к профильному заму, в данном случае ко мне, от руководителя КИЗО. В обращении содержится информация о проведенной работе, ее итогах и выводе. В нашей практике были случаи, когда лицо, не согласное с результатами проверки, сообщает об этом в служебной записке с итоговой формулировкой «Выношу на ваше решение». В случае же с депо такой приписки не было. Сообщалось, что такие-то документы проанализированы, процедура мены возможна, и просьба разрешить подготовить проект договора.

Роман Мурзин заявил, что на основании данных КИЗО был уверен: площадка на ул. Железнодорожной полностью подходит для перевода не нее автобусного парка. Поэтому согласовал проект договора.

В январе же 2015 года Мурзин перешел на должность заместителя по жизнеобеспечению и благоустройству, и дальнейшая судьба этой сделки ему неизвестна. О том, что в результате мены «Тулгорэлектротрансу» был причинен ущерб, Роман Мурзин, по его словам, узнал только в 2020 году, когда был вызван для дачи показаний по уголовному делу.

По окончании допроса Романа Мурзина судья объявила перерыв и назначила следующее заседание на 2 апреля.