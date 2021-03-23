новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: одиночка на тротуаре

«Накажи автохама»: одиночка на тротуаре

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Тулячка прислала в редакцию Myslo фото, сделанные в 8:16 18 марта рядом с домом № 90а по ул. Буденного в Туле. Собственно, в других пояснениях кадры не нуждаются: все и так понятно…
 
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: срезал путь под «кирпич» на внедорожнике
Дежурная часть
«Накажи автохама»: срезал путь под «кирпич» на внедорожнике
сегодня, в 14:29, 47 2619 -9
«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?
сегодня, в 12:33, 59 1784 -4
«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
сегодня, в 07:48, 139 2878 -2
«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: про правила парковки не слышали
21 марта, в 22:13, 128 5157 9
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:59 +5
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
Роман Мурзин рассказал свою версию процедуры мены депо на стадион «Арсенал» в Туле
Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ приглашает на день открытых дверей
Сеть фитнес-клубов #ВФОРМЕ приглашает на день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.